Общество

Борис Елкин: Псковские отели справляются со своей задачей

Глава администрации Пскова Борис Елкин в ходе прямого эфира в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков, прокомментировал предложение привлечь в областной центр сетевые отели.

«Мы бы с радостью привлекли сетевые отели, но, мне кажется, что те отели, которые есть на территории города Пскова, вполне справляются со своей задачей. Более того, строится большое количество новых отелей. В данный момент отельный комплекс строится на улице Леона Поземского», - отметил он.

Борис Елкин добавил, что с увеличением внутреннего туризма растет спрос и на отели, и на рестораны.