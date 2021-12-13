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Общество

Как избежать штрафов на вокзалах, напомнили жителям Псковской области

13.12.2021 22:15|ПсковКомментариев: 0

Великолукская транспортная прокуратура провела анализ наиболее частых правонарушений, которые совершаются на железной дороге. На основе этого специалисты подготовили памятку «Правила поведения на железной дороге». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Курение в неположенном месте запрещено

Не разрешается курить на всех видах общественного транспорта, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, а также в помещениях железнодорожных вокзалов и иных общественных местах.

Нарушение данных требований наказывается по части 1 статьи 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) штрафом в размере от 500 до полутора тысяч рублей.

При этом курить можно на платформе для остановок поездов дальнего следования, если до здания вокзала не менее 15 метров. Указанные требования распространяются и на электронные сигареты.

Распитие алкоголя запрещено как на вокзалах, так и в поездах

Попытка злоупотребить алкогольной продукцией в общественном месте, в том числе у здания вокзала или в пассажирском вагоне может стоить от 500 до полутора тысяч рублей – именно такое наказание следует за нарушение части 1 статьи 20.20 КоАП РФ, подчеркнули в прокуратуре. 

Риски «зацепинга»

Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, так же как и остановка поезда без надобности либо самовольный проезд в грузовом поезде являются правонарушением по части 1 статьи 11.17 (наказание в виде административного штрафа в размере 100 рублей).

«Такие способы проезда влекут за собой не только административное наказание, но также возможность гибели или получения увечий, поскольку даже хорошая физическая подготовка не может исключить случайностей. Поэтому пусть трюки на крышах поездов останутся в кино», - подчеркнули в ведомстве. 

Забытая вещь – не находка!

У оставленных вещей есть хозяин, поэтому при их обнаружении необходимо обратиться к сотрудникам полиции или иным ответственным лицам – как и в случае с подозрительными предметами, заметили в прокуратуре. 

Присвоение таких вещей не является находкой и может быть квалифицировано по статье 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение (наказание от административного штрафа в размере пятикратной стоимости похищенного до обязательных работ на срок до 120 часов) – или статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража (наказание от штрафа в размере до 80 000 рублей до лишения свободы на срок до 10 лет).

Переходить пути нужно правильно

Железнодорожные пути можно переходить только в установленных местах: пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами и настилами. И даже при этом необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда.

Запрещено:

  • ходить по путям;
  • переходить перед близко идущим поездом;
  • пролезать под вагонами и перелезать через автосцепки;
  • идти вдоль путей менее, чем в 5 метрах от крайнего рельса.

Нарушение данных норм влечет наложение административного наказания по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ – «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах» (от предупреждения до штрафа в размере 100 рублей).

Ношение масок остается обязательным

«Пандемия коронавируса еще не закончилась, в связи с чем сохраняется обязанность носить маски в том числе в общественном транспорте. Важно, что маска позволяет снизить вероятность заразить других пассажиров», - отметили в ведомстве. 

Несоблюдение данных требований влечет наложение административного наказания по части 1 статьи 20.6.1. КоАП РФ (для граждан – предупреждение или административный штраф в размере от 1000 до 30 000 рублей).

Теги: #прокуратура #транспорт #железная дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
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