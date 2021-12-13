Общество

Бонусной программой Почты России воспользовались две тысячи псковичей

Бонусная программа Почты России начала действовать по всей стране в конце августа 2021 года. За три месяца в Псковской области ее участниками стали 2 000 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

«В преддверии Нового года, когда жители Псковской области отправляют большое количество посылок, бонусная программа особенно привлекательна. И может принести хорошую экономию семейного бюджета. Напомню, что ее преимущества распространяются только на физических лиц», — подчеркнула директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Клиенты Почты России могут получать бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно оплатить полную стоимость последующих отправлений за вычетом 1 рубля.

В программу входит доставка по России EMS-отправлений, посылок 1 класса и нестандартных посылок. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счет клиента в личном кабинете в мобильном приложении и на сайте. 1 бонус равен 1 рублю.

Чтобы стать участником бонусной программы, нужно зарегистрироваться. «Если вы уже зарегистрированы, войдите в личный кабинет, укажите ваш адрес в настройках профиля и подключите бонусную программу (это можно сделать и в момент оформления посылки на сайте), после примите правила участия в программе, копите баллы и расплачивайтесь ими при оформлении новых посылок», - пояснили в организации.

Если у клиента уже подключена бонусная программа, то оплачивая отправку посылки, он видит стоимость отправления с учетом бонусов и без них, а также знает количество накопленных бонусов. Чтобы воспользоваться накопленными бонусами, нужно выбрать списание бонусов или продолжить их накапливать. Воспользоваться скидкой можно сразу, а новые бонусы поступят на счет сразу после приема отправления в почтовом отделении.

Более подробно о бонусной программе можно узнать по телефону единой справочной службы Почты России: 8-800-1000 000.