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Общество

Псковские росгвардейцы провели занятие для школьников ко Дню Конституции

13.12.2021 20:50|ПсковКомментариев: 0

Военнослужащие регионального управления Росгвардии  приняли участие в тематическом мероприятии ко Дню Конституции Российской Федерации, которое состоялось в  модельной библиотеке «Библиолюб». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Росгвардейцы  рассказали, собравшимся в читальном зале учащимся политехнического колледжа, об основных правах и обязанностях граждан, гарантированными Конституцией России.

Отдельно военнослужащие Росгвардии остановились на 59-й статье Конституции, в которой говорится, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

«В ходе встречи, студенты и росгвардейцы пришли к единому мнению, что изучение Конституции является важнейшим направлением правового образования, ведь это закон, который необходимо не только знать, но и грамотно применять», - заключили в пресс-службе.

Теги: #Росгвардия #школа #Конституция РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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