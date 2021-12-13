Общество

Псковские росгвардейцы провели занятие для школьников ко Дню Конституции

Военнослужащие регионального управления Росгвардии приняли участие в тематическом мероприятии ко Дню Конституции Российской Федерации, которое состоялось в модельной библиотеке «Библиолюб». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Росгвардейцы рассказали, собравшимся в читальном зале учащимся политехнического колледжа, об основных правах и обязанностях граждан, гарантированными Конституцией России.

Отдельно военнослужащие Росгвардии остановились на 59-й статье Конституции, в которой говорится, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

«В ходе встречи, студенты и росгвардейцы пришли к единому мнению, что изучение Конституции является важнейшим направлением правового образования, ведь это закон, который необходимо не только знать, но и грамотно применять», - заключили в пресс-службе.