Общество

Великолукская школьница получила ноутбук в рамках акции «Помоги учиться дома»

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский передал десятилетней девочке из Великолукского района ноутбук в рамках всероссийской акции «Помоги учиться дома». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Десятилетняя Дарья Пошивалова из деревни Трубичино Великолукского района не так давно перенесла операцию на тазобедренном суставе, сейчас восстанавливается.

«Из-за операции Даша находится на домашнем обучении. Для учебы ей нужен компьютер. Девочку воспитывают дедушка Владимир Николаевич и бабушка Зинаида Петровна, у них нет возможности приобрести ПК. Для поиска информации школьница использовала телефон», - рассказал Александр Козловский.

Парламентарий отметил, что девочке сейчас особенно нужна поддержка, в том числе и в учебе. «Передал Даше ноутбук в рамках всероссийской акции "Помоги учиться дома". Уверен, что этот подарок станет настоящим помощником и дальше позволит школьнице учиться на "четыре" и "пять"», - отметил Александр Козловский.

Он также напомнил, что акция «Помоги учиться дома» запущена «Единой Россией» совместно с агентством стратегических инициатив и министерством просвещения России. Она призвана обеспечить школьников из малоимущих, многодетных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ноутбуками, компьютерами и планшетами.