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Общество

Новогодний салют состоится в Великих Луках в ночь на 1 января

17.12.2021 08:03|ПсковКомментариев: 0

Новогодний салют состоится в Великих Луках в ночь на 1 января. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в Instagram.

«Салюту быть! Я видел комментарии в социальных сетях и результаты опроса, который проводило одно из городских СМИ по поводу салюта в новогоднюю ночь. Информация была доведена до администрации города и совместно с депутатским корпусом было принято решение провести городской салют в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Ориентировочное время запуска красочного фейерверка – 0:30», - отметил Николай Козловский.

Глава города добавил, что сейчас решаются организационные вопросы по поводу работы новогодней ярмарки сразу на двух площадках: с 24 по 26 декабря в торговом центре «Рубин» и с 26 декабря по 7 января на площади Ленина.

Теги: #великие луки #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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