Общество

В Усвятах отмечают 83-ю годовщину освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков

83-ю годовщину освобождения поселка Усвяты от немецко-фашистских захватчиков отмечают 29 января.

Разгромив гитлеровские полчища на подступах к Москве, 5-6 декабря 1941 года Красная Армия перешла в контрнаступление. На направлении Смоленск-Витебск наступала 4-я Ударная армия Калининского фронта.



26 января 1942 года на территории района вступила 51-я стрелковая бригада полковника Н. А. Федорова. Бригада, двигаясь по маршруту Яковлеве — Церковище, к утру 29 января достигла Усвят.



Наступление бригады было стремительным и неожиданным для находившегося в Усвятах комендантско-хозяйственного отряда немцев. Они вынуждены были поспешно бежать. Январь 1942 года стал началом освобождения района от оккупантов.

«С каждым годом все дальше от нас героические и трагические события Великой Отечественной войны, ставшей одним из тяжелейших испытаний для всей страны и каждого человека. Но дата 29 января 1942 года навсегда вписана в историю нашего района: к этому дню бойцами 51-й стрелковой бригады 4-й Ударной армии Калининского фронта от ненавистных оккупантов были освобождены жители поселка Усвяты и 9 сельсоветов. В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех, кто, проявив отвагу, мужество, героизм и великое терпение, принес долгожданный мир на нашу землю, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. Наша задача – сделать все, чтобы страшные события военных лет никогда не повторились на нашей земле, а будущие поколения бережно хранили память о своих предках, защищавших свою Родину и отстоявших наше право на жизнь», - отметили в администрации Усвятского муниципального округа.

В 14:30 в Усвятах состоится возложение цветов к братскому захоронению на Замковой горе, а в 15:00 стартует торжественная часть праздничной программы, которая запланирована в районном Доме культуры. Вход свободный.

Жертвами немецких садистов и их пособников за период оккупации оказались 1364 жителя района: 174 расстреляны, 13 повешены, 7 сожжены живыми, 41 умерли от пыток и издевательств, 1 закопан в землю живым, 86 подорвались на минах, 1042 человека увезены в Германию в рабство. Вражеские солдаты безудержно грабили население. Забирали продукты, теплую одежду и обувь зимой. Население лишилось 1099 коров и телят, 2771 овцы, 814 свиней, 6537 разного вида домашней птицы.

Полностью были разграблены все 78 сельскохозяйственных артелей (колхозов). Подверглись разграблению, разрушению или сожжению все предприятия, организации, учреждения и объекты соцкультбыта: Церковищенский льнозавод, Удвятский спиртзавод, 76 школ, 19 библиотек, 58 колхозных клубов, Усвятская и Церковищенская больницы (при них аптеки и амбулатории), 8 медицинских пунктов; в Усвятах — машинно-тракторная станция, электростанция, маслосыродельный завод, мельница, хлебопекарня, узел связи, 4 промартели, 3 школьных здания, пишет pobeda60.ru.

Однако самая тяжелая утрата — потеря людей. По сравнению с довоенным временем население уменьшилось наполовину. По переписи в 1939 году в районе проживало 27554 человека, а на 1 января 1946 года — 13 996 человек.