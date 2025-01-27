Происшествия

Почти 300 коробок неучтенных товаров выявили псковские таможенники на границе с Эстонией

Сотрудники таможенного поста пункта пропуска Шумилкино обнаружили в грузовике товары, сведения о которых отсутствовали в товаросопроводительных документах. Транспортное средство международной перевозки следовало транзитом в Бельгию, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Иностранный перевозчик предъявил таможенному органу документы на перемещаемый товар. При проведении таможенного досмотра было выявлено несоответствие заявленных сведений фактическим. Таможенники обнаружили, что в грузовом отсеке автомобиля перевозится 298 коробок с товарами, о которых не было сообщено таможенному органу.

В коробках перемещались ноутбуки, зонты, бижутерия, женские носки и колготки, футболки, вязаные шапки, комплекты постельного белья, пледы и покрывала, скатерти, женская обувь, свитеры, кардиганы и другие товары народного потребления. Общий вес товаров превышает 4,3 тонны.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ за сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест, о весе брутто товаров и о наименовании товаров при убытии с таможенной территории Евразийского экономического союза.