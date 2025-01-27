Происшествия

Пскович оказался за решеткой за кражу одежды и обуви из камеры хранения в магазине

30-летнего жителя Пскова наказали за кражу вещей из камеры хранения в магазине (пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В суде установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый, находясь в одном из сетевых продуктовых магазинов города, увидел, что в ячейке камеры хранения лежит чужой рюкзак и пакет с одеждой и обувью. Сделав покупки, мужчина вновь заглянул в указанную ячейку, убедился, что чужие вещи по-прежнему там и рядом никого нет, после чего забрал их и покинул магазин. В результате его действий потерпевшему причинен материальный ущерб на общую сумму 19 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности преступника, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, ему назначили наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.