В России и мире

Над Ленинградской областью сбит беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в среду.

«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА», - написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

В ночь на среду силами российских военных было предотвращено нападение 104 беспилотных летательных аппаратов на территории России, о чём сообщило Министерство обороны Российской Федерации, пишет «Интерфакс».

«47 — над территорией Курской области, 27 — над территорией Брянской области, 11 — над территорией Смоленской области, семь — над территорией Тверской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Нижегородской области, три — над территорией Калужской области, один — над территорией Ростовской области и один — над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении.