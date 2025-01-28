Общество

Новый год по лунному календарю отмечают 29 января

Новый год по лунному календарю — один из самых значимых праздников в китайской культуре. Он отмечается в течение 15 дней и приходится на период между 12 января и 19 февраля. Дата его проведения определяется на основе лунных фаз.

Фото: freepik

В некоторых странах этот праздник называют «китайским», так как он берёт своё начало в Китае, где его называют Чунь цзе, что означает «Праздник Весны». В большинстве стран, где отмечается этот праздник, он является государственным и объединяет представителей разных национальностей и вероисповеданий.

История Нового года насчитывает несколько тысячелетий и связана с множеством традиций и обычаев.

Новогодний ужин — одна из главных традиций праздника. В этот день на столе должно быть много блюд. Согласно поверьям, в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые становятся полноправными участниками торжества. В это время многие семьи собираются на ежегодный ужин воссоединения, так как Новый год — это семейный праздник.

Приглашаем всех желающих отметить Китайский Новый год по всем правилам к настоящему китайскому столу, пишет calend.ru.

В последующие дни принято поздравлять родственников и друзей. Также в этот период проводятся традиционные массовые гуляния — костюмированные танцы и маскарадные шествия. Обязательным атрибутом Нового года является запуск салютов и фейерверков. Считается, что громкие звуки отпугивают злых духов, которые в это время ищут пристанище. Раньше вместо хлопушек и петард использовали бамбуковые палочки или предметы домашней утвари, которые бросали в огонь, и раздавался треск.

В Китае и других странах Восточной Азии празднование Нового года заканчивается после праздника Фонарей, который отмечается на пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю.