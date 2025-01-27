Происшествия

В великолукских медкабинетах школ и садиков нашли просроченное оборудование

Прокуратура города Великие Луки провела проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения. В результате были обнаружены многочисленные нарушения в оснащении медицинских кабинетов общеобразовательных и дошкольных учреждений, сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что многие медкабинеты не соответствуют требованиям закона по количеству необходимого оборудования. Так, в них отсутствуют такие важные приборы, как тонометры с возрастными манжетами, кистевые динамометры, а также плантографы. Кроме того, в травматологических укладках нет необходимых средств первой помощи – стерильных бинтов, салфеток и лейкопластырей.

Особое внимание было уделено состоянию комплектов для оказания экстренной помощи. В некоторых учреждениях обнаружили комплекты воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот» и аппараты искусственной вентиляции лёгких (мешок Амбу) с истёкшими сроками годности, а также отсутствовали желудочные зонды различных размеров.

По итогам проверки прокуратура направила в Великолукский городской суд иски с требованием устранить все выявленные нарушения.