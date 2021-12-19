Общество

Глава Минздрава рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей

Дети болеют коронавирусом чуть легче, но тяжелые формы болезни все же встречаются, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящее время идет подготовка к проведению исследования вакцины среди детей младше 12 лет. «Сейчас мы готовимся к проведению исследований в возрасте от 5 до 12 лет, мы видим, что дети болеют чуть легче, но, тем не менее, тяжелые формы встречаются», - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет «Спутник М» после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность, пишет РИА Новости.