Общество

Недобросовестного псковича лишили социального контракта

Недобросовестного псковича лишили социального контракта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения требований законодательства о государственной социальной помощи.

Установлено, что пскович по закону заключил контракт с комитетом по социальной защите Псковской области и получал социальную помощь на основании контракта. При этом сам гражданин обязан выполнять мероприятия по программе социальной реабилитации.

По итогам проверки, на основании представления прокуратуры города Пскова контракт с недобросовестным жителем Пскова и комитетом по соцзащите расторгли.