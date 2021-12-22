Общество

Псковский облсовпроф поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Псковский облсовпроф поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В псковской областной организации «Всероссийский электропрофсоюз» назвали этот день «не просто профессиональным праздником».

«Это важнейший, эпохальный день для всей нашей страны, ведь без энергетики мы бы не знали, что такое – жить в теплых и светлых домах. Примите поздравления с профессиональным праздником и низкий поклон за ваш наиважнейший, благородный и бесценный труд. Желаем вам успехов в вашей непростой работе, интересных новых проектов, достатка и благополучия в семьи и личного счастья!» - добавили в пресс-службе облсовпрофа.