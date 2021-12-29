Общество

На Северо-Западе России ожидается переменчивая погода - синоптики

Крайний запад европейской России оказался «во власти оттепелей», сообщает метеоцентр «Фобос».

Так, вчера в Кингисеппе столбик термометра поднялся до отметки +1,6 градусов, в Великих Луках до +1,4, в Трубчевске до +4. Такие же температуры отмечались вдоль линии Сосново–Торопец–Спас-Деменск–Воронеж. В то же время на востоке Центрального района термометры показывали от -5 до -10 градусов, а в Поволжье от -10 до -15 градусов.

«Но воздух Атлантики неумолимо движется на восток, и сегодня в центре страны столбики термометров почти везде показывают нулевые отметки, а на берегах Волги морозы ослабели до -2 градусов. Зато на Северо-Запад начнут вторгаться воздушные массы из северных районов Скандинавии, и на берегах Невы к вечеру похолодает до -7 градусов», - говорится в сообщении.