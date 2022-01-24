Общество

Новых достижений и побед пожелали псковским студентам в облсовпрофе

Псковский областной совет профессиональных союзов поздравил молодежь с Днем студента.

«Сегодня праздник, который отмечали и отмечают многие поколения студентов. Студенческая пора – это, пожалуй, самое счастливое время, когда молодые люди создают свой жизненный фундамент из получаемых знаний, дружат, строят планы. Каждый миг мир для вас раздвигает границы, а полученные знания и опыт дают путевку в завтрашний день», - сказал председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов, передает пресс-служба облсовпрофа.

Он также добавил, что большинство студентов уже сейчас относятся к учебе, как к трудовому процессу и постигают социально-трудовые отношения, вступив в ряды профсоюза. Сейчас студенческий профсоюз объединяет более 3000 студентов, будущих профсоюзных активистов, руководителей первичных профорганизаций, грамотных сотрудников и руководителей.

«Дорогие студенты, от всего профсоюзного движения Псковской области поздравляю вас с Днем студента! Пусть удача и внутренние силы никогда не покидают вас, жизнь будет полная ярких впечатлений, достижений и побед», - сказал Игорь Иванов.