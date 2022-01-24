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Общество

Почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области

25.01.2022 09:55|ПсковКомментариев: 1

Почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

За прошедший день коронавирус подтвердили у 193 жителей региона. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 74 299 человек.

«Почти 200 случаев в сутки. Кривая заболеваемости продолжает расти», - подчеркнул глава региона.

Избавились от этого диагноза 114 жителей Псковской области, общее количество выздоровевших - 69 765.

По данным за вчерашний день, коронавирус унес жизни 5 человек. Всего за время пандемии с этим диагнозом скончался 1391 житель региона.

Специалисты провели в регионе 3418 исследований на COVID-19, всего - 749 495.

Теги: #здоровье #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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