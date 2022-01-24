Почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.
За прошедший день коронавирус подтвердили у 193 жителей региона. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 74 299 человек.
Избавились от этого диагноза 114 жителей Псковской области, общее количество выздоровевших - 69 765.
По данным за вчерашний день, коронавирус унес жизни 5 человек. Всего за время пандемии с этим диагнозом скончался 1391 житель региона.
Специалисты провели в регионе 3418 исследований на COVID-19, всего - 749 495.