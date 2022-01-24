Общество

Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до недели

Срок изоляции для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, сокращен с 14 до 7 дней. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19, с 14 до 7 дней», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что инкубационный период у людей, заразившихся «омикроном», составляет от двух до пяти дней.