Общество

В Минздраве рассказали, когда нужно вызывать «скорую» при коронавирусе

Людям старше 60 лет и гражданам с хроническими заболеваниями в случае подтвержденного заболевания коронавирусом следует вызывать скорую помощь при появлении одышки, снижении сатурации крови менее 94% или повышении температуры тела выше 38 градусов, даже если они были вакцинированы или перенесли коронавирус менее 6 месяцев назад. Такие рекомендации Минздрав РФ опубликовал сегодня, 26 января.

«Если вы относитесь к группе риска: возраст 60 лет и старше; у вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные состояния); у вас есть избыточный вес, при появлении одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижении уровня сатурации менее 94-95%; повышении температуры выше 38 градусов, необходимо позвонить в единую службу "103" для вызова скорой помощи», - цитирует «Интерфакс».

Рекомендация распространяется, в том числе, на тех, кто получил вакцину или переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад, подчеркивается в документе.