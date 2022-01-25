Общество

Иван Грибов: Наша задача — не просто посадить людей в тюрьму

Прокурор Псковской области Иван Грибов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 января прокомментировал коррупционные преступления на территории региона.

«Коррупция преимущественно носит латентный характер. Некоторые вещи не на виду, не на слуху. Если обратиться к цифрам, то у нас количество дел не снижается», - отметил он и напомнил, что в структуре ФСИН выявляли факты, когда проносили запрещенные вещи в колонии, давали взятку сотруднику таможни.

Также Иван Грибов прокомментировал дело в отношении главы Палкинского района Евгения Седова, который предстанет перед судом за должностные преступления.

«Глава Палкинского района... Сейчас дело мы возбудили. У нас задача - не просто людей посадить в тюрьму, а чтобы по направлениям, которые считаем коррупционно-пораженными, была работа, был порядок, чтобы не было возможности у коррупции разрушать нормальные правоотношения. А то, что нет пока больших посадок... Будем работать. Посмотрим. Будет фактура — будем привлекать. Здесь никаких ограничений не существует», - добавил он.