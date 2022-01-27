Общество

Роспотребнадзор назвал один из самых необычных симптомов омикрон-штамма

Многие заболевшие в последнее время жалуются на появление раздражений на коже, сыпи. Как отмечают специалисты, это один из симптомов «омикрона», сообщает «Российская газета».

«Сообщения о появлении сыпи при заражении омикроном приходят ежедневно. Кожные проявления говорят о распространении инфекции по всему организму с поражением непосредственно клеток кожи или сосудов», - сказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

При этом отмечаются различные высыпания на коже.

«Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда - в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу. У одних больных отмечается зуд, у других - отечность, у третьих нет никаких ощущений. Как правило, сыпь проходит при применении основной терапии против коронавирусной инфекции», - добавила врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.

По словам специалистов, высыпания следует рассматривать как симптом, указывающий на необходимость более активного применения противовирусных, антитромботических, противовоспалительных и дезинтоксикационных средств, которые назначает врач. Всем пациентам в качестве первого средства рекомендуется обильное теплое питье. Антигистаминные препараты могут помочь при аллергических высыпаниях, но при сыпи, вызванной коронавирусом, они малоэффективны. При сильном зуде врач может назначить местные противовоспалительные препараты.