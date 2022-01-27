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Общество

Роспотребнадзор назвал один из самых необычных симптомов омикрон-штамма

29.01.2022 21:25|ПсковКомментариев: 0

Многие заболевшие в последнее время жалуются на появление раздражений на коже, сыпи. Как отмечают специалисты, это один из симптомов «омикрона», сообщает «Российская газета».

«Сообщения о появлении сыпи при заражении омикроном приходят ежедневно. Кожные проявления говорят о распространении инфекции по всему организму с поражением непосредственно клеток кожи или сосудов», - сказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

При этом отмечаются различные высыпания на коже.

«Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда - в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу. У одних больных отмечается зуд, у других - отечность, у третьих нет никаких ощущений. Как правило, сыпь проходит при применении основной терапии против коронавирусной инфекции», - добавила врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.

По словам специалистов, высыпания следует рассматривать как симптом, указывающий на необходимость более активного применения противовирусных, антитромботических, противовоспалительных и дезинтоксикационных средств, которые назначает врач. Всем пациентам в качестве первого средства рекомендуется обильное теплое питье. Антигистаминные препараты могут помочь при аллергических высыпаниях, но при сыпи, вызванной коронавирусом, они малоэффективны. При сильном зуде врач может назначить местные противовоспалительные препараты.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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