Общество

Онколог дал рекомендации псковичам по профилактике рака

Главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров во время общения с журналистами дал рекомендации по профилактике рака.

По его словам, профилактика онкозаболеваний строится на правильном образе жизни. В него входит правильное питание и сбалансированное потребление вредной и тяжелой пищи, иначе это может привести к раку желудочно-кишечного тракта. Кроме того, важно следить за двигательной активностью и заниматься зарядкой или устраивать пешие прогулки, посоветовал врач.

Также он не советует употреблять табачные изделия, поскольку они на 14% повышают риск развития рака легкого, верхней и нижней губы, а также полости рта. «Все онкологические процессы верхних дыхательных путей так или иначе связаны с курением, но это не означает, что все курящие получат онкозаболевание», - сказал Александр Юров.

Онколог рекомендовал регулярно проводить профилактические осмотры и диспансеризацию. При этом он отметил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, жители региона стали активнее посещать осмотры.

Раз в год всем нужно делать рентген грудной клетки, подчеркнул врач. Кроме того, мужчинам после 45 лет следует раз в год делать онкомаркер на ПСА. Женщинам до 40 лет нужно делать УЗИ молочных желез, а после 40 - маммографию. Также жительницам региона всех возрастов посоветовали раз в год посещать гинеколога.

«Мне кажется, это прописные истины», - заключил врач и добавил, что в России смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте после сердечно-сосудистых.