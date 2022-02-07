Общество

Приуроченные к Дню российской науки конкурсы провели в псковской академии ФСИН

В Псковском филиале академии ФСИН России подвели итоги конкурсов, посвященных Дню российской науки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

В вузе состоялись конкурсы электронных рекламных буклетов о научной жизни учебного заведения «Не оставайся в стороне! Присоединяйся!» и стенгазет «Великие достижения великого народа», посвященные научным открытиям, ученым, изобретателям.

В состав жюри вошли организаторы конкурсов – сотрудники отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности. По их мнению, определить победителей было непросто, так как курсанты при выполнении своих творческих работ показали большую заинтересованность в конечном результате, а буклеты, и стенгазеты получились оригинальными, информативными и красочными, отметили в вузе.

В конкурсе стенгазет «Великие достижения великого народа» победу одержала курсант 2 курса Яна Царегородцева. А в конкурсе электронных рекламных буклетов о научной жизни Псковского филиала академии отличилась курсант 4 курса Ольга Гордиенко.

Кроме того, подвели итоги конкурса на лучшую организацию научно-исследовательской работы курсантов и студентов в 2021 году. Доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России Оксана Макаркина стала победителем конкурса сразу в двух номинациях «Лучший научный руководитель курсантов и студентов» и «Лучший руководитель научного кружка» (научный кружок «Практическая психология и педагогика»).

Лучшей кафедрой по организации научно-исследовательской работы курсантов и студентов признали кафедру государственно-правовых дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России, которую возглавляет Роман Иваняков. В номинации «Отличник науки» победу одержала курсант Ольга Гордиенко. Победителей и призеров конкурса наградили дипломами за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности образовательной организации.