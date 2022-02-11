Общество

Работодатели стали требовать любви от соискателей - исследование

Накануне Дня всех влюбленных Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru проанализировала более миллиона вакансий, открытых в России с начала 2022 года, и выяснила как часто и какой именно любви работодатели требуют от соискателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса.

За январь-февраль 2022 года на hh.ru открыли 16 000 вакансий, содержащих такое требование как любовь к чему-либо – это 1,2% от общего числа предложений о работе. Чаще всего «вакансии с любовью» встречаются в сферах «Продажи» (40% от всех предложений, где фигурирует фраза «любовь к»), «Начало карьеры, студенты» (21%) и «Наука, образование» (14%). Реже всего – в сферах «Добыча сырья» и «Госслужба, НКО» (буквально единичные случаи).

Самое распространенное пожелание в таких вакансиях – это любовь к людям (19%), причем чаще всего такое требование выдвигают к представителям сферы продаж (49%), административному персоналу (12%) и работникам индустрии гостеприимства (12%).

На втором месте – любовь к детям, такое пожелание есть в 17% вакансий «с любовью». Как правило, это работа в сфере «Наука, образование» (69%), «Домашний персонал» (32%) и «Спорт, красота» (12%).

Замыкает тройку самых распространенных требований о любви в вакансиях любовь к делу, профессии и работе как таковой – 11%. Обычно встретить такую формулировку можно в сферах «Продажи» (31%), «Медицина, фармацевтика» (15%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (14%).

Также в вакансиях довольно распространены такие запросы, как любовь к животным (7%). Интересно, что упоминание любви к котам, кошкам и «котикам» встречается в два раза реже, чем к собакам. В 2% случаев говорится о необходимости любви к общению, к продажам, к цифрам и к чистоте.

«Любопытно, что в 38 вакансиях, открытых с начала года, фигурирует любовь к себе, в 32 вакансиях - любовь к деньгам, в 34 – к музыке, в 31 вакансии – к труду, в 30 – к жизни, в 25 – к путешествиям (например, в вакансии для няни). Среди единичных требований можно отметить любовь к России, к рок-музыке и даже к сериалам (причем речь идет о финансовом аналитике)», - отметили в пресс-службе hh.ru.

В большинстве случаев связь между любовью к чему-либо и рабочим функционалом вполне очевидна, например, от программистов ждут любви к чистоте кода, а от менеджеров по продажам – любви к продажам. Иногда такое требование демонстрирует особенности корпоративной культуры, например, в вакансии для директора по строительству указана любовь к природе.