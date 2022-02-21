Общество

Более 200 проверок владельцев оружия провели псковские росгварейцы

12 административных правонарушений в обороте оружия выявили псковские росгварейцы за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 14 по 20 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 237 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и изъяли одну единицу оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка 30%. «Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности», - напомнили в Росгвардии.