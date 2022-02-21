Общество

В Псковской области модернизируют систему оповещения

В Псковской области модернизируют автоматизированную систему централизованного оповещения. Об этом сообщил начальник управления специальных программ администрации Псковский области Андрей Вьюнов в ходе заседания комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 22 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков поинтересовался, в чем суть программы.



Начальник управления специальных программ администрации региона рассказал, что система технически и морально устарела, поэтому ее реконструируют. Планируется, что на следующий год на ее обновление направят также 110 млн рублей.



Отвечая на вопрос вице-спикера регионального парламента Виктора Остренко о строительстве пожарных постов, Андрей Вьюнов рассказал, что фиксированная стоимость пожарного поста, оснащенного двумя автомашинами, составляет 28 млн рублей, и за меньшие деньги их не строят.



Кроме того, на заседании комитета рассмотрели изменение в региональную программу развития здравоохранения. Представитель профильного комитета сообщил, что ее изложили в новой редакции, поскольку она формировалась в 2013 году и ряд позиций требовал уточнений. В частности, уточнились целевые индикаторы.

По его словам, финансовое обеспечение программы на 2022 год составляет 1 млрд 400 млн рублей. Предполагается, что сумма будет расти, поскольку будут поступать трансферты на борьбу с коронавирусом.



Председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков спросил, как продвигается организация продажи лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах.



Представитель регионального комитета по здравоохранению отметил, что мероприятие будет реализовываться в течение трех лет, ведется обучение персонала.



Кроме того, Александр Братчиков напомнил, что на согласительной комиссии также обсуждался вопрос об устранении нарушений пожарной безопасности в онкодиспансере и перинатальном центре. «Решается вопрос?» - спросил он.



Представитель органа исполнительной власти сообщил, что онкологический диспансер, как финансово устойчивое учреждение, самостоятельно устраняет выявленные нарушения, а перинатальный центр получил 1 млн рублей для этих целей. По его словам, в перинатальном центре 97% замечаний, касающихся пожарной безопасности, организационного свойства. «Работа ведется в штатном режиме», - добавил он.



Также на заседании комитета заслушали изменения в государственную программу Псковской области «Развитие транспортной системы». В своем докладе исполняющий обязанности председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов отметил, что в регионе планируется развивать рынок газомоторного топлива, а также будет вестись работа по строительству метановых заправок.



Вице-спикер Виктор Остренко поинтересовался, когда приведут в порядок дорогу Гверздонь — Кишкино, поскольку подрядчик сорвал все сроки, работы не выполнены.



Станислав Стармолотов ответил, что с подрядчиком расторгнут контракт, ориентировочно во втором квартале этого года состоятся конкурсные процедуры по определению новой подрядной организации.



Александр Братчиков спросил, когда займутся реконструкцией дороги Добручи — Каменный Конец в Гдовском районе. Председатель дорожного комитета сообщил, что работы начнутся в этом году.



Кроме того, депутат Виктор Иващенко указал на ненадлежащее состояние платной дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Станислав Стармолотов ответил, что в этом году дорогу передадут в федеральную собственность.