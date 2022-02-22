Общество

Антикриминальную операцию проводит полиция в Псковском районе

Оперативно-профилактическую операцию «Лидер» проведет полиция на территории Псковского района с 24 февраля по 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном отделе МВД.

В рамках операции особое внимание будет сконцентрировано на:

выявлении подростковых групп криминальной и антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, их постановку на профилактический учет;

проверке по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на yчетах в органах внутренних дел, входящих в состав групп антиобщественной направленности с целью установления их причастности к ранее совершенным преступлениям, профилактики совершения ими правонарушении;

проведении разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждении, их родителей или иных законных представителей об ответственности за совершение противоправных действий, в том числе националистического и экстремистского характера, а также о формах и методах вовлечения несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.

С информацией по данному направлению деятельности можно обращаться по телефонам: 676-872, 676-851, 676-902, добавили в полиции.