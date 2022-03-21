Общество

Нарушения при хранении биоотходов выявила пыталовская прокуратура

Прокуратура Пыталовского района занимается устранением нарушений законодательства в области обращения с биологическими отходами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Прокуратура провела проверку на станции по борьбе с болезнями животных по Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам, в ходе которой были выявлены нарушения. Установлено, что биологические отходы хранятся при ненадлежащим температурном режиме, в неверно промаркированной емкости и в открытом помещении.

В адрес руководителя станции внесли представление. В результате принятых мер выявленные нарушения устранили, отметили в ведомстве.