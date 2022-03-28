Общество

В Пскове будущим абитуриентам академии ФСИН покажут криминалистический полигон

Псковский филиал академии ФСИН России приглашает на день открытых дверей 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

В 10:00 в академии будущие абитуриенты встретятся с руководством филиала и узнают об истории и структуре образовательной организации.

Гости смогут получить ответы на вопросы о специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция», по которым будет осуществляться набор в 2022 году, а также узнают об особенностях поступления за счет средств федерального бюджета и по договорам об образовании.

В день открытых дверей состоится показ видеофильма о Псковском филиале академии, после чего пройдет обзорная экскурсия по территории образовательной организации.

Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинеты тактико-специальной подготовки, оказания первой помощи и лингафонный кабинет. Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, а также спортивный зал.

Псковский филиал академии ФСИН России расположен по адресу: Псков, Зональное шоссе, 28.