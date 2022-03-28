Общество

Более 10 единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области изъяли у граждан 11 единиц оружия с 21 по 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе ведомства.

Всего росгвардейцы провели 217 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов, в результате они выявили 23 административных правонарушения.

В центре лицензионно-разрешительной работы напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для его перерегистрации в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Кроме того, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.