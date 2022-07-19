Общество

Зараженную бурой гнилью черешню уничтожат в Псковской области

Почти 10 тонн черешни, зараженной опасным карантинным объектом, запретило управление Россельхознадзора в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: fonwall.ru

Государственный инспектор во время проведения карантинного фитосанитарного контроля выявил партию зараженной черешни. Почти 10 тонн фрукта следовали из Сербии в Нижний Новгород.

Лабораторные исследования установили, что партия черешни заражена возбудителем бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) honey). Она является карантинным объектом на территории Евразийского экономического союза.

Как рассказали в ведомстве, в основном возбудитель поражает деревья и кустарники из семейства Розоцветные (Rosaceae), главным образом это косточковые культуры: персик, слива, вишня, черешня и другие виды рода Prunus, в меньшей степени поражаются яблони и груши.

Ввоз фруктов на территорию страны запрещен. По заявлению собственника продукция будет уничтожена.