Общество

Каждый третий родитель в Пскове положительно оценил питание школьников - исследование

Каждый третий родитель в Пскове положительно оценил питание школьников. Средняя оценка вкуса и качества блюд в школьных столовых города - 3,7 балла из 5.

Мнения родителей разделились. По данным SuperJob, вкус и качество блюд в школьной столовой 27% родителей оценили на «тройку» по пятибалльной шкале, еще 29% - на «четверку».

В некоторых регионах действует система дегустаций продукции школьных буфетов представителями родительской общественности, большинство же матерей и отцов ориентируются на отзывы детей.

«Очень многое ребенок не ест, то бульон недосолен, то борщ состоит из свеклы и картофеля», - отметил участник исследования. «Питание больше похоже на сухой паек: хлопья с молоком, пельмени, которые есть невозможно», - указал другой.

В отличном качестве и вкусе блюд из школьного буфета убеждены 10%: «Питание хорошее, нам нравится. Сужу по словам ребенка».7% поставили столовой «двойку», а 2% и вовсе «единицу». «Однажды сын пришел и сказал: "Мама, неужели, можно так плохо приготовить борщ"!» - комментируют родители.

Еще 14% сообщили, что их ребенок по различным причинам не ест в школе. Средняя оценка школьной еды составила 3,7 балла из 5. Матери тревожатся по поводу питания детей больше: их оценки вкуса и качества блюд чуть ниже, чем у отцов (3,4 и 3,6 балла соответственно).