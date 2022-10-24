Общество

Вячеслав Моше Кантор: Толерантность нужно изучить и адаптировать под современное общество

Представить себе современный западный мир без такого понятия, как толерантность, уже вряд ли возможно. Однако, настаивает общественный деятель Вячеслав Моше Кантор , понятие это нуждается в серьёзном пересмотре, чтобы оставаться актуальным в наши дни.

Европейское общество в том виде, в каком оно существовало и формировалось последние десятилетия, многим обязано толерантности – эта концепция лежала в самом фундаменте социума с его многонациональностью и многокультурностью, уверен Вячеслав Моше Кантор. Толерантность на самом базовом уровне так глубоко и прочно интегрирована в общество, что отказ от неё как таковой уже возможным не представляется. Отказываться и не нужно, убеждён Вячеслав Моше Кантор. Однако что нужно однозначно, это пересмотреть некоторые принципы толерантности, которые сегодня уже не отвечают требованиям времени и, что куда важнее, требованиям самих граждан.

Долгое время толерантность в Европе представлялась и по сути была чем-то пассивным и постепенно «эволюционировала» практически в бездействие, даже перед лицом серьёзных угроз. В период относительного мира и благополучия на континенте такое положение вещей было допустимым и нормальным, но уже в 2000-х годах новые испытания и вызовы заставили людей ставить под сомнение возможность продолжать жить как прежде. Терроризм, рост нетерпимости и радикализация общества, негативные последствия глобализации, с которыми Европа столкнулась позже многих других стран и частей света, экономические кризисы, следующие один за другим, растущая пропасть в доходах и достатке граждан - всё это сильно пошатнуло уверенность граждан в безопасности их жизни и положения. Именно требования о безопасности, говорит Вячеслав Моше Кантор, звучат в Европе всё громче на протяжении последнего десятилетия, и ради достижения этой безопасности многие даже готовы поступиться некоторыми из тех свобод и прав, что существуют.

Немало вопросов стала вызывать и такая ценность, как толерантность. Миграционный кризис и последовавшее за ним обострение межнациональных конфликтов в границах даже одной страны сопровождались высказываниями о том, что от мультикультурализма и толерантности необходимо отказаться. Вячеслав Моше Кантор не так категоричен: толерантность нужна, однако для того, чтобы она сохранилась и оставалась актуальной, ей жизненно необходимы изменения. И изменения эти должны учитывать тот самый запрос на безопасность, который отчётливо существует в обществе.

Толерантность должна быть безопасной, убеждён Вячеслав Моше Кантор; пассивная её вариация перед лицом современных вызовов может для Европы оказаться путём к гибели. Терпимость в отношении современных угроз, в отношении ненавистнических идеологий и явно назревающих проблем недопустима, поэтому соображения безопасности должны её ограничивать. Именно такой концепции – концепции безопасной толерантности – придерживается сам Вячеслав Моше Кантор, а чтобы концепция эта получила не только широкую поддержку, но и воплощение в жизнь, призывает и других экспертов, заинтересованных в вопросе, приложить свою руку и свои знания к исследованиям и разработкам этой темы.

Разумеется, общественные инициативы и усилия сами по себе не изменят общество до тех пор, пока нормативные изменения не найдут отражения в законодательных актах соответствующих стран, признаёт Вячеслав Моше Кантор. Но вместе с тем он признаёт и то, что общественный запрос и общественная активность могут и должны послужить тем самым необходимым толчком, что эти изменения инициируют.

Источник: klerk.ru