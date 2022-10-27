Общество

Двум аудиторам Счетной палаты Псковской области продлили срок исполнения полномочий

Депутаты Псковского областного Собрания вновь назначили аудиторами Счетной палаты Псковской области Любовь Андрухову и Наталью Семёнову. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По итогам тайного голосования их кандидатуры депутаты поддержали единогласно.

Любовь Андрухова впервые была назначена аудитором региональной Счетной палаты в октябре 2009 года. Сегодня ее назначили аудитором четвертый раз. Наталью Семёнову впервые назначили аудитором Счетного палаты Псковской области в октябре 2017 года.

Обе работают в структуре Счетной палаты с 2007 года.