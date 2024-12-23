ЖКХ

Константин Болотин назвал причины задержки запуска станции умягчения

Причины задержки запуска станции умягчения воды назвал директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас станция умягчения воды находится в заключительной стадии. Сегодня приехали представители подрядчиков для повторных, комплексных испытаний всего оборудования. Думаю, сегодня мы должны ее запустить, оставить на 72 часа. Если сегодня все пройдет в рабочем режиме, и все подготовительные процессы будут выполнены, все пройдет успешно, подрядчик исправит все технические и документационные замечания, то к Новому году мы станцию должны фактически запустить. Она готова, вопрос больше даже документальный», – сказал Константин Болотин.

Он отметил, что подрядчик, ответственный за строительство станции умягчения, ставит «в неудобное положение не только предприятие, но и региональную власть».

«Что касается подрядчика. Действительно, он не только нас ставит в неудобное положение, но и муниципальную, и исполнительную власть. Деньги все-таки федеральные, необходимо за них отчитываться перед правительством. Много вопросов подрядчик не решает, только потому что он так хочет, он пытается выкручивать руки властям. Мы в данном случае исполнители, но мы видим, как происходит общение. Это непартнерское общение. Я не вижу, чтобы подрядчик хотел затягивать сроки. Это больше некий остаток общения из 90-х, возможно, попытка вытащить как можно больше средств из проекта», – уточнил директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

Запуск станции должен привести к тому, что пропадет налет на чайниках и технике.

«Речь идет о тех районах, куда приходит вода из подземного до водозабора. Что касается вкуса воды, это субъективный фактор. Мы прилагаем все усилия, чтобы вода соответствовала всем требованиям», – заключил Константин Болотин.