Общество

Мужчинам предлагают разрешить направлять маткапитал на формирование пенсии

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, расширяющий право отцов на использование маткапитала, сообщает Telegram-канал партии.

Согласно документу, мужчины смогут направить средства маткапитала на формирование накопительной пенсии. Сегодня закон предоставляет такую возможность только матерям, и ей воспользовались более 9 тысяч женщин.

«Инициатива "Единой России" устраняет сложившуюся в отношении отцов несправедливость. С принятием законопроекта "Единой России" воспользоваться правом направления средств маткапитала на накопительную пенсию смогут мужчины – отцы или усыновители – воспитывающие двух или более детей, после смерти их матери, либо являющиеся их единственными усыновителями», - добавили в партии.