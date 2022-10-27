Общество

Шесть проектов Сбера победили в премии имени Столыпина

Проекты Сбера победили в шести номинациях премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Проект «Меры поддержки бизнеса от банка и государства» — 1-е место в номинации «За поддержку малого и среднего бизнеса в период восстановления экономики». Эксперты высоко оценили систему сервисов помощи предпринимателям. Так, в онлайн-сервисе «Кредитный потенциал» можно за несколько минут узнать, на каких условиях конкретная компания может получить кредит. В разделе «Программы господдержки для вашего бизнеса» предприниматель видит, на какие льготные программы может претендовать его предприятие (нужно только ввести ИНН) и как подать заявку. А собственная программа Сбера по реструктуризации задолженности помогает бизнесу преодолевать сложные периоды.

Проект «Кредит на образование с господдержкой» — 1-е место в номинации «За успехи в развитии кредитования на образование». Совместный проект Сбера и Министерства науки и высшего образования РФ даёт абитуриентам возможность взять льготный кредит по ставке всего от 3% годовых. При этом во время обучения и первые 9 месяцев после окончания вуза студент погашает только проценты по кредиту. По этой программе со Сбером работают 667 вузов. Выдано уже 90 тысяч кредитов, а кредитный портфель банка по этому направлению достиг 20 млрд рублей.

HR-платформа «Пульс» — 1-е место в номинации «За разработку и внедрение отечественных цифровых технологий». Это на 100% отечественное ПО для автоматизации всех HR-процессов, доступное на компьютере, в смартфоне или планшете. Технологии искусственного интеллекта делают «Пульс» эффективным персональным ассистентом для каждого руководителя, HR-специалиста и любого сотрудника компании.

Проект «Атмосфера» — 1-е место в номинации «За разработку и внедрение в производство российских технологий». Это решение позволило банку использовать в банкоматах собственную сборку операционной системы Linux, что повысило безопасность всех операций в банкоматах.

Комплексные решения Сбера для устойчивого развития — 1-е место в номинации «За вклад в комплексные решения для устойчивого развития». ESG решения, разработанные Сбером для клиентов и партнеров, позволяют оставаться лидером этого направления в России. Регулярная ESG-отчётность, открытость данных о выбросах парниковых газов, меры социальной поддержки сотрудников, значительный размер зелёного портфеля, качество корпоративного управления и многие другие ESG-параметры позволили банку достичь высоких показателей. Благодаря уровню развития ESG практик в недавнем исследовании рейтингового агентства НКР и РБК Сбер также вошёл в число лидеров ESG-рейтинга.