Общество

Денис Иванов сообщил об установке новых теневых навесов в детсаду №41 на Запсковье

Новые теневые навесы установили на территории детского сада на Запсковье. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов.

Фото: Денис Иванов

Он отметил, что в детсаду №41 в 2021 году по предписанию прокуратуры были снесены все навесы, признанные аварийными. По словам депутата, детям стало негде гулять.

«Данный факт был взят под контроль, и в конце 2021 года при формировании бюджета Пскова на следующий год работы были включены в депутатское положение. На сегодняшний день закончен монтаж теневых навесов», - прокомментировал Денис Иванов и добавил, что установка навесов продолжится и в 2023 году.

Напомним, что Псковской кровельный завод в рамках муниципально-частного партнёрства построил новые веранды в детских садах №38 и №40 на Запсковье.