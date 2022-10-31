Общество

Страховку в Зелёный день можно оформить с выгодой до 55% - Сбер

11 и 12 ноября, в дни традиционной ежегодной акции Зелёный день, страховку в СберСтраховании можно будет оформить с большой выгодой. Помимо этого, клиенты, купившие полис, смогут поучаствовать в розыгрыше ценных призов от компании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Выгода до 55% — «Защита на любой случай»

Это комплексная программа «три в одном». Единый полис страхует жильё («Защита дома»), деньги на картах и счетах («Сбереги финансы») и от несчастного случая («Защита от травм»). Можно подключить две программы из трёх, а можно все три — тогда выгода в Зелёный день достигнет 55% от стандартной цены.

Выгода 40% — страхование здоровья и имущества

«Защита дома» покрывает самые распространённые риски: залив, пожар, противоправные действия третьих лиц, гражданскую ответственность перед соседями, стихийные бедствия и другие чрезвычайные ситуации. Чтобы застраховать жильё, не обязательно быть его собственником. При страховом случае компенсацию получит владелец квартиры.

«Сбереги финансы» позволяет застраховать в одном полисе деньги на всех счетах клиента в Сбере, включая вклады, депозиты, кредитные и дополнительные карты. Программа предусматривает защиту от несанкционированного списания денег, кражи наличных, а также возмещение убытков, если на имя клиента без его ведома взят кредит.

«Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями.

«Страхование путешественников» — полис можно оформить на одну поездку или сразу на год, в базовом или расширенном варианте. В максимальной комплектации страховка включает медицинскую помощь и транспортировку пострадавшего, поисково-спасательные работы, компенсирует задержку и утрату багажа, задержку рейса и многое другое.

Выгода 30% — «Защита от клеща»

Страховая компенсирует расходы на извлечение клеща и лечение последствий укуса в любом регионе. В один договор можно вписать до шести человек.

Выгода 25% — каско

Можно выбрать оптимальный набор рисков, дополнительные услуги и подходящую страховую сумму. Полис оформят без осмотра машины.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.