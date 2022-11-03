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Юная псковичка получила медаль Совета Федерации за спасение жизней. ВИДЕО

Торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших отвагу и мужество в экстремальных ситуациях, состоялась в Совете Федерации сегодня, 3 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Елены Бибиковой

«Эти ребята в минуту опасности думали не о себе, а о тех, кто оказался перед смертельной угрозой, и спасали их. Торжество получилось очень проникновенным, у многих на глазах были слезы, ведь героями, которых чествовали, были дети», - написала Елена Бибикова.

Церемонию награждения провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ней также приняли участие действующие офицеры и в отставке, награжденные звездами Героев России. Некоторые из них звание и звезду Героя получили в 2022 году.

В этом году всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои», созданный по инициативе Совета Федерации, проводится девятый год подряд. Специальные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получат более 150 ребят, более чем из 50 регионов России. В Москву из них приехали чуть больше 20 человек, в том числе ребята из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, уточнила Елена Бибикова.

Среди участников церемонии в Москве - девочка из Пскова София Холодцова. Ей 13 лет, она живет в селе Карамышево Псковского района, учится в средней школе. София из пожара спасла своих семерых младших братьев и сестер.

Видео: Telegram-канал Елены Бибиковой

Медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» наградят еще двух юных героев из Псковской области: 14-летнего Кирилла Шпильку, спасшего в детском лагере тонувшего шестилетнего мальчика, и 15-летнего Ивана Мутовина, спасшего на озере тонувшего, получившего травму, сверстника. Награды им вручат в регионе.

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«Сегодня у многих из нас, взрослых участников церемонии, героические и самоотверженные поступки ребят вызвали глубокое уважение и восхищение, гордость за нашу страну, признание заслуг родителей, воспитавших таких детей, которые в минуту опасности поступают так, как единственно возможно для них, как велят им их храбрые, очень добрые, благородные сердца. Пусть поменьше в их жизни будет таких ситуаций, где нужно рисковать собой. Но такими достойными юными гражданами нашей страны можно только гордиться!» - заключила Елена Бибикова.