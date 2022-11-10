О проблемах округа №6 рассказала депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам депутата, из-за отсутствия автобусного сообщения в Великих Луках возникают проблемы, поскольку в городе курсируют только микроавтобусы.
«Бывает, возникают проблемы, которые тут же стараемся решать. Также это качество и доступность медицинского обслуживания. Есть у нас очень серьезная – поликлиника №2, которая не может вместить в себя всех жителей нашего большого округа. Требуется строительство новой поликлиники», – уточнила она.
Проблема нехватки медицинских кадров на контроле, ее стараются решить, добавила Елена Даньшова.