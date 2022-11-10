Общество

О проблемах округа №6 рассказала депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова

О проблемах округа №6 рассказала депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Город Великие Луки разделен на два избирательных округа – это №6 и №7. Фактически получается, что мой округ – это половина города. И проблемы самые разнообразные. Это и многоквартирные дома, и частный сектор, и окраина города. Встречаются проблемы, характерные для всех округов, но есть и особенные. Например, это состояние дорог в частном секторе, потому что большинство дорог не асфальтированы. Работаем с депутатами Великолукской городской Думы и администрацией города над тем, чтобы их поддерживать в надлежащем состоянии», – сказала Елена Даньшова.

По словам депутата, из-за отсутствия автобусного сообщения в Великих Луках возникают проблемы, поскольку в городе курсируют только микроавтобусы.

«Бывает, возникают проблемы, которые тут же стараемся решать. Также это качество и доступность медицинского обслуживания. Есть у нас очень серьезная – поликлиника №2, которая не может вместить в себя всех жителей нашего большого округа. Требуется строительство новой поликлиники», – уточнила она.

Проблема нехватки медицинских кадров на контроле, ее стараются решить, добавила Елена Даньшова.