Общество

Бетонные блоки на улице Народной в Пскове пытаются демонтировать через суд

Бетонные блоки на улице Народной, 15 в Пскове планируют демонтировать через суд, поскольку объект находится в частной собственности. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Фото: Виталий Никифоров / сайт губернатора Псковской области

«Будут ли убраны железобетонные блоки вблизи дома №15 на улице Народной в Пскове? Они портят вид микрорайона», - написал на сайте губернатора местный житель.

Борис Елкин ответил, что, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, блоки находятся в частной собственности, а, в соответствии со статьёй 210 Гражданского кодекса РФ, собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

«Администрация города Пскова неоднократно обращалась к собственнику с требованием осуществить демонтаж бетонных конструкций. В связи с тем, что собственник никак не реагирует на данное требование, администрация города Пскова подала исковое заявление в суд с целью освобождения земельного участка от объекта незавершенного строительства», - добавил Борис Елкин.