Общество

Александр Котов поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов УФНС России по Псковской области с профессиональным праздником – Днём работника налоговых органов Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Современная модель взаимодействия налоговой службы с гражданами и юридическими лицами построена на активном применении передовых цифровых технологий, что позволяет налогоплательщикам быстро и удобно платить налоги, - отметил Александр Котов. - Благодаря электронным сервисам исполнение налоговых обязательств не требует много времени и усилий, поэтому этот механизм очень востребован и гражданами, и бизнесом. Эффект от внедрения инноваций ощутим и для государства – улучшается собираемость налогов, а значит, появляется больше возможностей для социально-экономического развития территорий».

Безусловно, наполняемость бюджетов разных уровней является основным назначением ФНС, но в условиях беспрецедентных санкций и сложных вызовов времени это становится архиважной задачей, от выполнения которой будет зависеть стабильность экономики и социальной сферы, подчеркнул спикер регионального парламента.

«Уверен, компетентность сотрудников ведомства, грамотное налоговое администрирование и применение инновационных инструментов позволит эффективно достигнуть всех поставленных целей», - добавил он.

Александр Котов пожелал сотрудникам регионального управления ФНС России здоровья, удачи, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо Псковской области и всей России.