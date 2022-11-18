Александр Котов поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов УФНС России по Псковской области с профессиональным праздником – Днём работника налоговых органов Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Безусловно, наполняемость бюджетов разных уровней является основным назначением ФНС, но в условиях беспрецедентных санкций и сложных вызовов времени это становится архиважной задачей, от выполнения которой будет зависеть стабильность экономики и социальной сферы, подчеркнул спикер регионального парламента.
Александр Котов пожелал сотрудникам регионального управления ФНС России здоровья, удачи, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо Псковской области и всей России.