Общество

Глава Пскова получит процентную надбавку за работу с засекреченными данными

Глава Пскова Борис Елкин получит процентную надбавку за работу со сведениями, являющимися государственной тайной. Об этом с очередной 5-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 25 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Речь идёт о ежемесячной процентной надбавке к базовому вознаграждению за работу со сведениями, являющимися государственной тайной. Вопрос о назначении данной надбавки главе Пскова в повестку сессии внесли дополнительно.

На сессии присутствовали 20 депутатов из 25, данное решение они поддержали единогласно.