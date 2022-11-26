Общество

Международный медиафорум открылся в Пскове

III Псковский международный медиафорум «Актуальные вопросы приграничной журналистики» открылся сегодня, 26 ноября, в областном центре, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это важное ежегодное событие для нашего медиасообщества, которое мы вынуждены были дважды переносить, - обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к собравшимся представителям региональных и федеральных СМИ. - Изменений за последний год был много. Главное из них - проведение специальной военной операции».

Глава региона поделился тем, что его аккаунт в WhatsApp пытались взломать, чтобы вычислить местоположение псковской делегации в Бериславе Херсонской области. По его словам, с тех пор он не пользуется этим мессенджером.

«Ко всему псковскому сегодня испытывают действительно нездоровый интерес», - продолжил глава региона. Он отметил, что, с одной стороны, это признание воинских заслуг и доблестей военнослужащих ВС РФ, а с другой - работа «в откровенно враждебном окружении».

Кроме того, в своем выступлении губернатор указал на беспрецедентно высокий уровень развития сотрудничества с Республикой Беларусь.

Также на форуме выступят генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, ведущий телеканала «РЕН ТВ» Андрей Добров, заместитель главного редактора «Россия-24», ведущий телеканала «Россия-24» Алексей Казаков.

Форум проходит в музыкальной школе № 1 имени Римского-Корсакова.