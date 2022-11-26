Общество

Каждый второй россиянин стал больше нуждаться в поддержке близких – ВЦИОМ

Каждый второй россиянин стал больше нуждаться в поддержке близких. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости и посвященного тому, что изменилось в жизни россиян в этом году.

«Уходящий год нельзя назвать простым, он принес изменения в жизнь многих россиян, повлиял на привычные практики отдыха, работы, сбережений, медиапотребления и многое другое. Каждый второй россиянин отметил, что в этом году у него чаще возникала потребность получить поддержку близких людей (46%). В большей степени с этим сталкивались молодые россияне 18-24 лет (57%), женщины (51% против 40% мужчин), граждане с неполным средним образованием (64%), жители села (54%) и те, кто не пользуется ни телевидением, ни интернетом (64%)», – отметили специалисты.

Ничего не изменилось в этом плане у 26% — они сказали, что у них в этом году желание получить поддержку близких чаще не возникало.

Потребность в поддержке близких оказалась неактуальной для четверти наших сограждан (26%), мужчины говорят об этом чаще (30%), как и 35-44-летние (32%).

Потребность в поддержке близких конвертируется в потребность получить психологическую помощь в каждом четвертом случае — среди тех, кто в этом году чаще испытывал желание получить поддержку близких, 26% сообщили, что стали чаще посещать психолога, смотреть видео по психологии или читать психологическую литературу. Среди всех россиян показатель составляет 16%, а среди тех, для кого потребность в поддержке близких оказалась неактуальной, — 5%.

Чаще других посещать психолога, смотреть видео по психологии или читать психологическую литературу в этом году стали молодые россияне 18-24 лет (37%) и 25-34 лет (22%), жители обеих столиц (24%), граждане, оценивающие свои доходы как плохие (22%), жители Северо-Западного федерального округа (22%), а также активные потребители интернета (24%) и те, кто вовсе не пользуется ни интернетом, ни ТВ (29%).

О том, что в этом году стали больше общаться с друзьями и знакомыми, сообщили 52%, то есть половина россиян. Процент выше среди женщин (55% vs. 48% мужчин) и молодежи 18-24 лет (64%), граждан со средним образованием (64%), сельских жителей (59%), а также проживающих в Северо-Кавказском (65%) и Южном (61%) федеральных округах.