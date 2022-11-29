Общество

Более 60 пациентов госпитализировали с ОРВИ в Псковской области за неделю

66 человек, больных ОРВИ, госпитализировали в Псковской области на 47-й неделе 2022 года, что на 46,7% больше, чем за предыдущую неделю. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 27,8% и составила 92,59 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 5 743 случая. Случаев гриппа не выявлено. Заболеваемость ОРВИ по населению в целом выше недельного порогового уровня на 6,7%.

Превышение эпидпорога в Псковской области зарегистрировано среди всех возрастных групп:

у детей до 2 лет – на 23,5%,

3-6 лет – на 21,5%,

7-14 лет – на 91,5%,

среди взрослых – на 78,2%.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 29,1% и составила 149,41 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 3129 случаев, что выше недельного порогового уровня на 62,8%. Превышение эпидпорога по городу зарегистрировано у детей до 2 лет – на 37,5%, у детей 7-14 лет – на 121%, у взрослых – на 53%.

За неделю в области госпитализировано 66 человек, больных ОРВИ, что на 46,7% больше, чем за предыдущую неделю. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,1%.