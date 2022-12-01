Общество

Конкурс на право торговать елями в Пскове стартует 5 декабря

Конкурс на право торговать елями в городе Пскове стартует 5 декабря. Заявки будут принимать до 13 декабря. Откроются же ёлочные базары после 20 декабря, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Всего определено 27 точек торговли лесным красавицами. Это привычные для псковичей места в разных районах города. Но в этом году мы решили укрупнить торговые площади, чтобы предприниматели смогли сделать красивую экспозицию. Раньше площадь одной точки составляла 9 квадратных метров, а теперь, где это было возможно, две точки объединили в одну», - рассказал Борис Елкин.

По традиции в Пскове будут продавать ели и сосны. По предварительной информации, стоимость 1 метра елки составит от 500 рублей.