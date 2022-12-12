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Скончался автор музыки к сериалу «Твин-Пикс» Анджело Бадаламенти

Американский композитор Анджело Бадаламенти, автор музыки к сериалу «Твин-Пикс» и фильму «Синий Бархат», умер на 86-м году жизни.

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Он скончался в воскресенье от естественных причин в окружении семьи в своем доме в Линкольн-Парке, штат Нью-Джерси, сообщает РБК со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Анджело Бадаламенти родился в Бруклине штат Нью-Йорк 22 марта 1937 года. Он обучался в Школе музыки Истмана и Манхэттенской школе музыки.

Сотрудничество с Линчем началось с того, что Бадаламенти наняли в качестве учителя пения для актрисы Изабеллы Росселлини на съемках фильма «Синий бархат». Линч и Бадаламенти написали песню для фильма под названием «Тайны любви» (Бадаламенти написал музыку, а Линч — стихи). В фильме Бадаламенти также снялся в роли пианиста в клубе.

Позднее он написал музыку к сериалу Линча «Твин Пикс». В 1990 Бадаламенти получил премию «Грэмми» за лучшее инструментальное поп-исполнение «Twin Peaks Theme».

Среди других его работ — музыка для фильмов «Пляж», «Долгая помолвка», «Малхолланд Драйв». Композитор сотрудничал с Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Ниной Симон, Ширли Бэсси, Патти Остин.

Помимо этого композитор сотрудничал с российским режиссером Федором Бондарчуком и написал музыку для фильма «Сталинград».